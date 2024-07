Ue, il gruppo dei Patrioti: Bardella presidente, tra i vice il generale Vannacci

08 luglio 2024 a

A meno di 24 ore di distanza dall'esito delle elezioni francesi, Jordan Bardella è stato nominato a capo dei Patrioti per l'Europa. Si tratta del nuovo raggruppamento politico europeo, che vanta tra le proprie fila anche la Lega di Matteo Salvini, gli spagnoli di Vox e il partito del presidente ungherese Viktor Orban. "Il presidente del gruppo dei 'Patrioti per l'Europa' sarà Jordan Bardella, di Rassemblement National. Ci saranno sei vicepresidentri e tra questi uno sarà l'italiano della Lega Roberto Vannacci". Lo riferiscono diversi europarlamentari uscendo dalla riunione del gruppo, tra cui il belga di Vlaams Belang Gerolf Annemans e Susanna Ceccardi.

Il nuovo gruppo Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo conta ora "84 eurodeputati da 12 Paesi Ue", lo spiega alla stampa il leghista Paolo Borchia uscendo dalla riunione costitutiva del gruppo appena terminata a Bruxelles. Il gruppo si conferma quindi come terza forza all'Eurocamera dopo il Ppe e i Socialisti e prima dei Conservatori. "Le porte sono aperte in questo progetto e quanti vorranno farne parte saranno attenzionati per capire se hanno le caratteristiche", ha spiegato Borchia che ha poi confermato che "non ci sono al momento in corso contatti con l'AfD".

La nascita del nuovo gruppo europea è stata accolta con grande soddisfazione dal segretario della Lega Matteo Salvini. "I popoli europei hanno dimostrato di volere un cambiamento radicale a Bruxelles contro lo strapotere di burocrati e banchieri, superando definitivamente il disastroso modello degli ultimi cinque anni fondato su scelte filo-islamiche, filo-cinesi ed eco-estremiste con sinistre e socialisti - ha scritto su Instagram il leader del Carroccio -. Oggi nasce finalmente un grande gruppo dei Patrioti per cambiare il futuro di questa Europa. La Lega c'è".