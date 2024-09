"Ursula von der Leyen ha deciso, oggi i nomi dei commissari": tam tam, chi c'è nella lista...

17 settembre 2024 a

Il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenterà questa mattina durante una conferenza stampa la sua proposta per il nuovo collegio dei Commissari del nuovo esecutivo. Lo ha scritto su X il portavoce della Commissione, Eric Mamer.

"La presidente von der Leyen presenterà la sua proposta per il nuovo collegio questa mattina ai media. La conferenza stampa avrà luogo poco dopo l’incontro con i presidenti dei gruppi politici del Parlamento europeo", si legge nel messaggio Dopo lo strappo di Breton nella giornata di ieri, c'è attesa per conoscere i nomi della nuova commissione. E di fatto c'è anche attesa per l'incarico al ministro Raffaele Fitto che dovrebbe avere la vicepresidenza della Commissioni con deleghe pesanti sul fronte economico. Intanto la Slovenia potrebbe ottenere nella prossima Commissione europea il portafoglio "più importante" per Lubiana, ovvero quello dell’Allargamento.

È quello che ha lasciato intendere il premier Robert Golob in un’intervista all’emittente radiotelevisiva pubblica "Rtv Slo". L’emittente ricorda che una tale eventualità era stata già accennata nei giorni scorsi dai media. Nell’intervista di questa sera Golob ha sottolineato che, con la sostituzione del candidato Tomaz Vesel con la candidata - ancora non ufficiale - Marta Kos, la Slovenia sceglierà quello che per il Paese è "il portafoglio più importante". L’ex candidato Vesel aveva abbandonato la corsa per divergenze con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Lubiana ha successivamente presentato una donna, seguendo la volontà di von der Leyen di perseguire la parità di genere all’interno della Commissione.