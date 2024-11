Il sogno americano e l'incubo dell'Europa

08 novembre 2024 a

Con la vittoria di Trump l’Occidente esce rafforzato, se non altro perché più sicuro di sé e meno propenso ad autocolpevolizzarsi. Bisogna però intendersi: a vincere è solo una parte dell’Occidente, per fortuna la più importante e quella che fa da traino a tutto il nostro mondo. L’altra, l’Europa, ne esce sconfitta, nonostante che la presidente Ursula von der Leyen si sia affrettata a congratularsi con Trump insistendo sugli indissolubili elementi di solidarietà che legano le due parti dell’Atlantico.