Groenlandia, dopo averla fatta fuggire ora l'Europa si accorge che esiste

C’è voluto Trump perché l’Unione Europea si ricordasse dell’esistenza della Groenlandia e perché si rendesse conto, forse, di aver fatto un errore madornale nell’aver permesso che quell’ ingombrante isolone scivolasse via con i suoi ghiacci dalla sua sfera di influenza.

C’era un tempo infatti che la Groenlandia, in quanto territorio a tutti gli effetti del Regno di Danimarca, faceva parte della Comunità Economica Europea, l’antesignana dell’Unione Europea che sarebbe sorta nel 1993. Quando nel 1979 Copenhagen decise di concedere l’autogoverno all’isola, il partito socialdemocratico ed euroscettico che a Nuuk salì al potere annunciò un referendum per chiedere ai cittadini se volevano rimanere nella Cee. I groenlandesi votarono al 53% per l’uscita in quella che possiamo definire una sorta di Brexit ante litteram dalle conseguenze politiche superflue ma da quelle geografiche clamorose, dal momento che, senza che nessuno se ne accorgesse, la Comunità in un solo giorno aveva perso due terzi del suo territorio.

Il referendum in realtà era solo consultivo, la Danimarca e la Cee in teoria avrebbero potuto opporsi, trovare mille scuse perché la Groenlandia rimanesse, ma a nessuno in realtà interessava se non per quella piccola passeggera preoccupazione che la malattia potesse contagiare altri Paesi. Si sapeva che l’isola sotto quegli immensi ghiacci nascondeva ricchezze minerarie inenarrabili ma la loro estrazione richiedeva investimenti a lungo termine e una strategia per il futuro che l’Europa moderna non ha mai avuto. Anche l’aspetto militare e difensivo in chiave antirussa (all’epoca Urss) era ritenuto superfluo in quanto già c’erano già le basi americane.

Si trattava dunque di appena 50mila persone perlopiù inuit, cioè eschimesi, nei confronti dei quali i danesi stessi non si sono mai mostrati particolarmente democratici. Prima che Copenhagen si preoccupasse del loro destino, prima che la prima ministra Mette Frederiksen si palesasse, giusto ieri, a Nuuk per marcare il territorio sostenendo di avere «il massimo rispetto per il modo in cui il popolo e i politici della Groenlandia gestiscono la grande pressione che grava sul Paese», perfino l’Onu aveva bacchettato il governo danese accusandolo di discriminazione se non addirittura di razzismo.

Una delle questioni più spinose è stata ad esempio l’uso di controversi test psicometrici di “competenza genitoriale” sulle famiglie groenlandesi che vivono in Danimarca che hanno provocato l’allontanamento di centinaia di bambini dalle loro famiglie di origine.

Nel 2022 lo stesso Istituto danese per i diritti umani aveva sostenuto che quei test nati per la tutela dei minori non tengono conto delle grandi differenze culturali degli inuit che troppo spesso vengono di conseguenza ritenuti di “capacità cognitive ridotte”, senza che vi siano prove concrete di ciò. Il dibattito si era poi inasprito a novembre dello scorso anno quando a una madre, che era stata sottoposta al test mentre era incinta, è stato strappato il bambino poche ore dopo il parto. Copenhagen ha deciso di rinunciare a quegli ignobili test sui groenlandesi solo quest’anno, magicamente proprio in concomitanza con l’insediamento di Trump.

Peraltro le discriminazioni nei confronti della Groenlandia sono anche politiche, tanto che il maggio scorso il governo dell’isola ha sospeso la partecipazione al forum di cooperazione del Consiglio Nordico dichiarando che sarebbe tornata solo se le fosse consentito di «partecipare ad armi pari con gli altri Stati membri su tutti gli argomenti, compresi quelli di politica estera, sicurezza e difesa».