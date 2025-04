L'Unione europea finanzia il Corano e cancella il cristianesimo

Convincere gli europei che l’islam è stato il fulcro della cultura e della storia dell’Europa tanto quanto la cristianità. È questo l’obiettivo del progetto “Il Corano europeo”, noto anche con l’acronimo “EuQu”, promosso e curato da una trentina di ricercatori italiani, spagnoli, francesi, ungheresi e olandesi grazie a un maxi finanziamento di quasi dieci milioni di euro (nel dettaglio, si tratta di una borsa Synergy Grant da 9.842.534 euro) da parte del Consiglio europeo della ricerca, organismo creato dalla Commissione europea e finanziato dal bilancio dell’Ue. SCIENZIATI EuQu rientra nel programma “Eccellenza scientifica” dell’Unione europea, il cui fine, si legge sul sito, è recuperare il «terreno perso nella corsa alla produzione scientifica d’avanguardia e all’eccellenza» rispetto agli Stati Uniti.

Dal 2007 sono stati finanziati 17.000 progetti, ma “Il Corano europeo” è uno dei progetti “scientifici” che ha ricevuto il finanziamento più corposo. In confronto, un progetto sull’informatica quantistica ha ricevuto 15 milioni di euro nel 2013, come riportato dal Journal du dimanche. «Per noi c’è un reale bisogno di informazioni che dimostrino che l’Europa non era solo cristiana. Siamo storici, quindi riscriviamo costantemente la storia in base ai risultati delle nostre ricerche», ha spiegato John Tolan, professore di Storia medievale all’Università di Nantes, nonché uno dei quattro co-direttori dell’iniziativa assieme all’orientalista italiano Roberto Tottoli. Il progetto coinvolge diverse università europee e l’Italia partecipa con l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, dove insegna Tottoli. Ma tra i partner italiani, c’è anche l’Università degli Studi “G.

d’Annunzio” Chieti – Pescara.