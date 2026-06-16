Mario Monti, l'Ue su economia e Difesa ha un'occasione storica

Pubblichiamo ampi stralci del primo capitolo del nuovo libro dell’ex premier e numero uno della Banca centrale europea, Mario Draghi: “Competere o sparire. Per un nuovo paesaggio europeo”, edito da Rizzoli.

Non voglio fingere che ciò che attende l’Europa sia facile. La tensione cui è sottoposto il nostro continente è profonda e si fa più pesante di mese in mese. Ma quello attuale non è solo un momento di pericolo. È anche un momento di rivelazione. Perché le forze che oggi mettono alla prova l’Europa stanno compiendo qualcosa che decenni di pace e prosperità non sono riusciti a fare: stanno spingendo gli europei a riconoscere, ancora una volta, ciò che hanno in comune e ciò che sono disposti a costruire insieme. Questo dovrebbe darci fiducia. Dovrebbe anche renderci più consapevoli della portata del compito che ci attende. La precedente stima di circa 800 miliardi di euro l’anno di spesa strategica aggiuntiva è salita, con gli impegni in materia di difesa degli ultimi anni, a quasi 1200 miliardi di euro l’anno in media. La crescita è quindi la precondizione per tutto ciò che l’Europa dice oggi di dover fare: finanziare la transizione energetica, difendere il proprio continente, costruire le industrie dell’era digitale e sostenere società che invecchiano. Intanto, il mondo che un tempo aiutava l’Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato e più mercantilista.

RUOLO AMERICANO

E per la prima volta dal 1949, gli europei devono fare i conti con la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. D’altra parte neanche la Cina offre un’àncora alternativa. Sta generando surplus industriali su una scala che il mondo non può assorbire se non svuotando la nostra stessa base produttiva. E sta sostenendo direttamente il nostro avversario, la Russia. In un mondo di alleanze in evoluzione, bisogna riconsiderare qualsiasi dipendenza strategica. Per la prima volta a memoria d’uomo, siamo davvero soli insieme. L’Europa sta rispondendo a questa nuova realtà. Ma sta rispondendo all’interno di un sistema che non era stato concepito per sfide di questa portata. Il progetto europeo è stato costruito, deliberatamente e saggiamente, per impedire la concentrazione del potere.

PROBLEMI STRUTTURALI

I risultati di quel sistema sono stati straordinari. La pace in un continente un tempo caratterizzato dalla guerra. Il ritorno di nazioni che avevano trascorso generazioni dietro la Cortina di Ferro all’interno di una comunità di popoli liberi. Il mercato unico. L’euro. La libertà di muoversi attraverso confini che per secoli avevano diviso gli europei. Per settant’anni, questa architettura ha portato avanti l’Europa. Ci ha permesso di raggiungere qualcosa di storicamente raro: l’integrazione senza la subordinazione. Ma si basava su due assunti fondamentali. Il primo era che l’Europa avesse costruito un’economia davvero aperta in cui lo Stato non avesse bisogno di dirigere la crescita: libero scambio al suo interno attraverso il mercato unico, e libero scambio all’esterno attraverso un ordine internazionale basato sulle regole. Il secondo era che l’Europa non avrebbe mai più dovuto affrontare le questioni più difficili in tema di difesa e sicurezza, perché sarebbero state risolte per noi. Entrambi gli assunti si sono rivelati fallaci.