Ilaria Salis festeggia l'impunità stappando: l'ultimo sfregio

di Andrea Carrabinomartedì 7 ottobre 2025
Ilaria Salis è stata salvata ancora una volta dall'Eurocamera. E probabilmente se lo aspettava. Il motivo? Lei - o chi per lei - aveva già preparato tutto l'occorrente, tutto il necessario per festeggiare il voto contrario alla revoca dell'immunità parlamentare. L'eurodeputata di Avs, non appena appreso l'esito della votazione, si è alzata dal suo scranno e ha sollevato il solito pugno sinistro. E, subito dopo, alcuni suoi colleghi - tra cui Mimmo Lucano - le hanno portato un mazzo di fiori rossi. Colore azzeccatissimo, tra l'altro.

Non finisce qui. In un secondo momento, lady okkupazioni ha postato una storia su Instagram nella quale ha mostrato un istante più intimo dei festeggiamenti. Nella breve clip si vede Ilaria Salis mentre prende una bottiglia tutta bollicine e la stappa tra gli applausi dei presenti. Un brindisi all'impunità, insomma.

"Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l'antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte", ha commentato in una nota l'eurodeputata di Avs. "La lotta è tutt'altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale. Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l'autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi", ha concluso Ilaria Salis.

ilaria salis
ue
immunità

