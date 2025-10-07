Ilaria Salis festeggia l'impunità stappando: l'ultimo sfregio

Ilaria Salis è stata salvata ancora una volta dall'Eurocamera. E probabilmente se lo aspettava. Il motivo? Lei - o chi per lei - aveva già preparato tutto l'occorrente, tutto il necessario per festeggiare il voto contrario alla revoca dell'immunità parlamentare. L'eurodeputata di Avs, non appena appreso l'esito della votazione, si è alzata dal suo scranno e ha sollevato il solito pugno sinistro. E, subito dopo, alcuni suoi colleghi - tra cui Mimmo Lucano - le hanno portato un mazzo di fiori rossi. Colore azzeccatissimo, tra l'altro.

Non finisce qui. In un secondo momento, lady okkupazioni ha postato una storia su Instagram nella quale ha mostrato un istante più intimo dei festeggiamenti. Nella breve clip si vede Ilaria Salis mentre prende una bottiglia tutta bollicine e la stappa tra gli applausi dei presenti. Un brindisi all'impunità, insomma.