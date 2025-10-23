Giorgia Meloni incalza Ursula von der Leyen: "Urgente intervenire sulle auto"

Faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Il presidente del Consiglio ha incontrato a Bruxelles la Presidente della Commissione Europea. Al centro del colloquio, fa sapere Palazzo Chigi, le priorità italiane in vista dell'odierno Consiglio Europeo, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione. Meloni "ha inoltre ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell'elettricità", si legge nella nota.

Nello specifico, Meloni ha chiesto un intervento deciso a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico. Il punto chiave sollevato dalla premier riguarda la necessità impellente di abbassare i prezzi dell’elettricità, considerati un fattore critico che sta minando la competitività delle imprese italiane ed europee. L'incontro ha quindi posto le basi per le discussioni che si terranno al tavolo dei leader, dove l’Italia chiederà all’Unione Europea un cambio di passo per proteggere il proprio tessuto industriale.