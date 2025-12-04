Qatargate, Alessandra Moretti: riflettori puntati sul 15 dicembre

Riesplode il Qatargate, e investe di nuovo il Pd. Ieri la Commissione giuridica (Juri) dell’eurocamera ha approvato la richiesta della procura belga di revocare l’immunità parlamentare ad Alessandra Moretti: 16 i voti favorevoli, 7 contrari e un’astensione. Lo stesso Juri, sempre per il Qatargate, ha respinto la richiesta contro un’altra dem, Elisabetta Gualmini. La procura di Bruxelles aveva inoltrato le richieste a marzo, le due eurodeputate si erano autosospese dal gruppo parlamentare S&D (socialisti e democratici) ma non dal ruolo. La sessione plenaria del 15 dicembre a Strasburgo potrà confermare o bocciare la decisione del Juri. Il Qatargate, scoppiato il 9 dicembre 2022, verte su presunti regali, mazzette e favori elargiti da Qatar, Marocco e altri Paesi in cambio della difesa di queste nazioni durante votazioni o relazioni.

Il nome della Moretti era emerso tre giorni dopo i primi arresti: gli inquirenti avevano sequestrato il pc e il telefono di una delle sue assistenti, la quale in passato aveva lavorato con l’eurodeputato del Pd Antonio Panzeri, fulcro dell’inchiesta. Moretti, non indagata, aveva minacciato querele: non voleva venire accostata al Qatargate. La dem si era scagliata in particolare contro il Fatto Quotidiano per aver scritto che a Bruxelles aveva «sempre votato nel blocco di Eva Kaili (socialista, ai tempi vicepresidente del parlamento Ue, arrestata per i sacchi di soldi in casa, centinaia di migliaia di euro, ndr)». Moretti ha risposto che «riguardo alla risoluzione contro il Qatar» aveva sempre votato «in linea col proprio gruppo politico, in qualche caso votando a favore di alcuni emendamenti presentati dalla sinistra, molto duri sul Qatar».

Libero non ha fatto alcuna illazione allora e non la fa nemmeno oggi, ribadendo il garantismo. Ci limitiamo a ricordare, come tre anni fa, che se analizziamo la votazione agli emendamenti della sessione plenaria del 24 novembre 2022, tra la sinistra c’è chi è a favore, chi contro e chi s’è astenuto, quindi non è vero che il gruppo politico si era mosso compatto. Emerso il nome della Moretti – ripetiamo non indagata – era spuntato su Facebook anche un lungo post, pubblicato il 17 febbraio 2020 dal Qatar, in cui l’eurodeputata ha scritto: «Sono di rientro da Doha (...) Ho incontrato tante giovani che si battono per la parità di genere. Qui in Qatar», questa la parte che aveva suscitato polemiche, «stanno facendo passi in avanti nella tutela dei diritti anche delle donne e dei lavoratori. Siamo andati a visitare uno degli otto stadi che stanno costruendo in vista dei Mondiali di calcio 2022 e abbiamo verificato le condizioni di vita di chi sta offrendo manodopera per la realizzazione degli impianti (...)». Il quotidiano britannico The Guardian, oltre a diverse associazioni umanitarie, aveva denunciato che durante la costruzione delle infrastrutture erano morte 7mila persone.