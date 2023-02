Roma, in via delle Botteghe Oscure la pasticceria a luci rosse

11 febbraio 2023 a

In via delle Botteghe Oscure, nel pieno centro di Roma, ora c'è "La Putaria - Sexiest Bakery". Insomma, dimenticate la sede del Pci, ora a campeggiare nella via c'è la pasticceria i cui dolci hanno tutti forme falliche. Dopo il lancio nell’estate del 2021 a Lisbona, dove il marchio ha riscosso successo con persone in coda per 2 ore al giorno e 12 milioni di visualizzazioni su TikTok, i proprietari Rob Kramer e Juliana Lopes hanno puntato sul Brasile e poi sull’Italia.