Agroalimentare, nasce il polo italiano in Uzbekistan grazie a Unitus

L’Università della Tuscia ha firmato un importante accordo con il Ministero dell’Agricoltura dell’Uzbekistan, durante la cerimonia ufficiale alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. A rappresentare Unitus il Prorettore vicario Alvaro Marucci, che ha firmato l’intesa insieme al Ministro dell’Agricoltura uzbeko, Ibrokhim Yulchiyevich Abdurakhmonov. Nasce così un nuovo polo Unitus a Samarcanda, con corsi di doppio titolo in agraria, agroalimentare ed economia. Un passo storico per l’internazionalizzazione del nostro Ateneo e per la valorizzazione delle eccellenze Made in Italy.