Forum sessista, l'appello delle giornaliste del Tg1

Sul caso del forum sessista sono intervenute anche le giornaliste del Tg1. Queste ultime hanno voluto lanciare un appello social affinché venga fermata la violenza contro le donne. "Ci sono anch'io sito su questo sito", dice Laura Chimenti, "ma potreste esserci anche voi su siti analoghi, credetemi è orribile perché non siamo oggetti, non siamo corpi da usare e da umiliare. Vedere le nostre immagini con sottoscritti certi commenti fa male a noi che siamo personaggi pubblici, a voi che non siete persone famose. Dobbiamo dire no a questa squallida logica del web, non abbiate paura, denunciamo, ora basta".

Qui il video-appello delle giornaliste del Tg1