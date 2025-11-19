"Play & Connect": San Marino capitale internazionale del padel per un weekend

Dal 6 all’8 dicembre 2025 la Repubblica di San Marino sarà teatro di un’iniziativa unica nel panorama del padelinternazionale: il torneo internazionale “Play & Connect”, ospitato presso il moderno centro WonderBay.

L’evento propone una fusione tra competizione sportiva, scoperta del territorio e digitalizzazione della pratica sportiva, con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa e coinvolgente per atleti, club e aziende del settore.

Le partite di torneo si terranno il 6 e il 7 dicembre, nelle categorie maschile, femminile e misto open. Gli organizzatori hanno adottato una formula che garantisce a ciascuna coppia almeno quattro match, grazie all’utilizzo di un doppio tabellone Gold e Silver, pensato per permettere anche alle formazioni eliminate precocemente di continuare a giocare e vivere l’atmosfera della manifestazione in modo pieno e partecipato.

L’8 dicembre, la terza giornata, sarà riservata all’esperienza turistica e culturale: i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la storia, i panorami e i sapori di San Marino, integrando l’aspetto sportivo con la scoperta del territorio e della manifestazione “Natale delle Meraviglie”: mercatini artigianali, spettacoli a tema e luminarie trasformeranno il centro storico in un palcoscenico festivo e suggestivo, arricchendo la proposta dello Championship con un’esperienza destinata a spettatori e accompagnatori.

Accanto al torneo, Play & Connect introduce un percorso di innovazione: sono previste attività ibride e digitali che consentiranno di incontrare aziende del settore, assistere a presentazioni e dimostrazioni di prodotto, oltre alla possibilità di testare attrezzature in un contesto professionale. In un’ottica di rete sono coinvolti i club: tutti i circoli che iscriveranno almeno quattro atleti potranno disporre di uno spazio dedicato – sia fisico che digitale – in cui promuovere le proprie attività e interagire con il pubblico della manifestazione.

La direzione tecnico-sportiva dell’evento è affidata a Luca Romani, figura celebre nel mondo del padel italiano: coach, formatore e project-manager, con esperienza nella formazione di giocatori e club e nella creazione di progetti sportivi innovativi. A lui il merito dell’ideazione del format insieme a Trends e San Marino Welcome che ne curano comunicazione e organizzazione.

Il Championship vanta il Patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport della Repubblica di San Marino e dell’ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane, a garanzia di rigore e visibilità. Un altro elemento distintivo riguarda l’impegno verso la sostenibilità: l’organizzazione ha adottato buone pratiche green – per la gestione dei materiali, della logistica e dei consumi energetici – ponendo come obiettivo la certificazione ufficiale degli eventi sostenibili per la prossima edizione.

In sintesi, Play & Connect si presenta come un progetto articolato in cui lo sport diventa veicolo di cultura e connessione, in cui il padel non è solo competizione ma occasione di scambio, scoperta e innovazione. Tre giorni a San Marino per vivere il binomio sport-territorio-business in un contesto unico.