Byd, da aprile Denza Z9GT avvia in Europa rivoluzione ricarica Flash Charging

Da aprile DENZA Z9GT avvia in Europa la rivoluzione della ricarica FLASH Charging. DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, conferma che la sua “spettacolare ammiraglia Z9GT introdurrà ai clienti europei la rivoluzionaria FLASH Charging e il principio unico ‘Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3’ quando sarà presentata ufficialmente in occasione dell’evento di Parigi il prossimo 8 aprile”.

Presentata dal Chairman e CEO di BYD Wang Chuanfu durante un recente evento in Cina, e ormai a poche settimane dal suo lancio globale, la ricarica FLASH Charging è stata progettata per abbattere le ultime barriere per quei clienti che sono ancora riluttanti a passare alla mobilità a zero emissioni, spiega una nota del brand. La tecnologia sfrutta importanti progressi in due aree chiave: l’ultima versione delle stazioni di ricarica BYD, capaci di erogare fino a 1.500 kW di potenza (con connettore per il mercato cinese) tramite un singolo cavo, e la seconda generazione della celebre Blade Battery dell’azienda. Quest’ultima mantiene i vantaggi della chimica litio-ferro-fosfato (LFP) e sfrutta miglioramenti nel trasporto degli ioni per aumentare non solo la densità energetica, ma anche la capacità di ricaricarsi più rapidamente in un’ampia gamma di temperature, con livelli di degradazione ridotti.

Tempi di ricarica straordinari



In termini pratici, sottolinea il marchio, il FLASH Charging introduce il principio ‘Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3’, basato sui suoi tempi di ricarica straordinari: può portare la batteria dal 10% al 70% in soli cinque minuti, e dal 10% al 97% in nove minuti. E anche in condizioni estreme fino a -30°C, che possono ridurre drasticamente la velocità di ricarica, il FLASH Charging consente di passare dal 20% al 97% in appena 12 minuti. Ora Z9GT è pronta a portare questi progressi ai clienti europei tra poche settimane. Con un design influenzato dall’Europa e la piattaforma e3 Platform, sviluppata appositamente per il marchio DENZA, questa shooting brake Gran Turismo rappresenta già una proposta unica per i clienti premium, viene sottolineato. L’integrazione del FLASH Charging offrirà alla Z9GT un ulteriore vantaggio tecnologico, soprattutto se abbinata all’ampia autonomia garantita dalla Blade Battery da 122 kWh, fino a 800 km nella versione a trazione posteriore.

Prestazioni da supercar



“L’ammiraglia europea di DENZA non scende a compromessi neppure sulle prestazioni: la versione triple-motor del modello completamente elettrico supera i 960 PS, assicurando un’accelerazione 0-100 km/h in meno di tre secondi – sottolinea Byd -. All’interno, la Z9GT sarà il primo veicolo europeo a offrire un’esperienza di intrattenimento ispirata a un teatro d’opera, grazie alla collaborazione con lo specialista dell’audio francese Devialet. Il sistema utilizza una configurazione di altoparlanti dedicata e la tecnologia audio immersiva Dolby Atmos« per posizionare con precisione i suoni all’interno dell’abitacolo, offrendo maggiore dettaglio, chiarezza e separazione sonora. L’immersione risultante apre nuovi livelli di emozione e trasforma la Z9GT in uno spazio di intrattenimento che avvicina i passeggeri ai contenuti che amano”.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha commentato: “L’introduzione della DENZA Z9GT in Europa segna una tappa molto importante per il nostro marchio. La Z9GT rappresenta il vero spirito di DENZA, dove tecnologia avanzata, design raffinato ed emozione alla guida si incontrano.È la scelta perfetta per introdurre al mondo il principio ‘Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3’, mentre iniziamo il lancio globale della ricarica FLASH Charging in Europa. La possibilità di aggiungere centinaia di chilometri di autonomia in pochi minuti, anche a temperature estremamente basse, riflette perfettamente la nostra visione per DENZA: tecnologia che ispira, prestazioni che entusiasmano ed eleganza che definisce il futuro della mobilità premium”. Migliaia di stazioni FLASH Charging sono già state installate in Cina e BYD ha annunciato un piano di diffusione globale che includerà una prima ondata di FLASH Charger anche in Europa. Ulteriori dettagli sui piani e su come supporteranno l’arrivo della Z9GT saranno comunicati prossimamente.