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Aeroitalia: +23,7% di passeggeri, è la compagnia italiana in maggiore crescita nel 2025

martedì 12 maggio 2026
Aeroitalia: +23,7% di passeggeri, è la compagnia italiana in maggiore crescita nel 2025

1' di lettura

 Aeroitalia si afferma leader per crescita nel traffico passeggeri tra i vettori italiani secondo i dati ufficiali pubblicati dall'ENAC per l'anno 2025. Il rapporto evidenzia che Aeroitalia ha registrato 2,9 milioni di passeggeri, con un incremento del traffico passeggeri pari al +23,7% rispetto al 2024. 

Questa performance rappresenta la crescita relativa più elevata tra tutti i principali vettori tradizionali operanti in Italia e consente alla compagnia di consolidare la sua posizione tra i primi cinque vettori nel mercato nazionale. Le compagnie più vicine per incremento percentuale sono Air France e British Airways, entrambe con +9,4% e +9,3% rispettivamente.

Nel corso del 2025, Aeroitalia ha inoltre superato la soglia dei 3 milioni di biglietti venduti, risultato che conferma il crescente apprezzamento da parte dei passeggeri e la continua espansione della compagnia sul mercato. Questo incremento ha permesso ad Aeroitalia di raggiungere una quota del 4,1% tra i vettori tradizionali, contribuendo in modo significativo alla mobilità aerea nazionale e al rafforzamento del proprio ruolo nel mercato italiano.

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