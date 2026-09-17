Giorgia Meloni a Oslo: "Il vero piano di Vladimir Putin"

"Sono contenta di essere qui ad Oslo, vogliamo dare continuità ad un lavoro per allargare la nostra cooperazione. Per noi la Norvegia è un partner di primo piano in Europa, è il nostro quarto fornitore di gas e ha enormi potenzialità. Stiamo lavorando per estendere la cooperazione ad altri settori: dalle tecnologie avanzate fino alle materie critiche, allo spazio e alla dimensione sottomarina": la premier Giorgia Meloni lo ha detto nelle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro norvegese, Jonas Gahr Store, presso la Government Guest House di Oslo.

Parlando dei conflitti in corso, poi, la presidente del Consiglio ha aggiunto: "Abbiamo discusso dello scenario geopolitico, partendo da una cooperazione in Africa e nell'Artico. Siamo due nazioni che vedono la scacchiera nella sua interezza. Non dobbiamo focalizzarci solo su un confine. Italia e Norvegia lavoreranno per sostenere una prospettiva negoziale in Ucraina per una pace duratura e giusta". Meloni ha detto di apprezzare anche l'ipotesi di un inviato per la guerra in Ucraina: "L'ho già proposto, penso che individuare e formalizzare chi parla a nome dell'Europa sarebbe un elemento che rafforzerebbe l'Unione europea. Nazioni come la Gran Bretagna e Norvegia non dovrebbero ovviamente essere esclusi. Avere un unico interlocutore sarebbe un elemento che darebbe forza all'Unione europea. Si rischia di indebolire e non rafforzare la posizione".