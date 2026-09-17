Alessandro Di Battista, ora è vero mistero: cosa sta succedendo al Gemelli?

Mistero fitto su Alessandro Di Battista, ormai ricoverato al Gemelli di Roma da cinque giorni, da che è rientrato in Italia da cuba. Ma come sta, l'ex grillino? Nel frattempo piovono messaggi di auguri e di incoraggiamento. Ma non solo: molti, infatti, chiedono notizie più precise. O almeno, qualche notizia.
L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato nella struttura romana sabato 12 settembre, dopo essere stato trasferito in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino. Il malore che lo ha colpito il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage, aveva reso necessario un intervento chirurgico all'Avana. Al momento del trasferimento, Di Battista aveva una vistosa fasciatura alla testa.
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Sulle sue condizioni, tuttavia, continuano a filtrare pochissime informazioni. Per volontà dei familiari, infatti, il Policlinico non diffonderà aggiornamenti medici. Una riservatezza che non ha spento l'attenzione dei sostenitori, che sui social continuano a manifestare vicinanza e preoccupazione.
Sulla pagina Facebook dell'associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente, si moltiplicano gli appelli: "In attesa di notizie chiedo all'Associazione Schierarsi di fare pervenire ad Alessandro i nostri abbracci ed il nostro grandissimo sostegno". E ancora: "Teneteci informati. Forza Alessandro Di Battista non mollare mai di un millimetro".
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L'associazione, intanto, ha invitato amici, sostenitori e giornalisti a rispettare la privacy dell'attivista e della sua famiglia, chiedendo di non presentarsi in ospedale. Eventuali aggiornamenti, ha precisato, saranno comunicati rispettando la volontà di Di Battista e dei suoi cari.
Un appello accolto, ma che non placa l'apprensione: "Rispettando giustamente il vostro appello, aspettiamo con ansia nuove notizie", scrive un'utente. Un'altra manifesta tutta la propria inquietudine: "Sono 4 giorni che non abbiamo notizie, nessun bollettino medico niente. Così ci si preoccupa di più…Un abbraccio grande Alessandro Di Battista".