Alessandro Di Battista, ora è vero mistero: cosa sta succedendo al Gemelli?

Mistero fitto su Alessandro Di Battista, ormai ricoverato al Gemelli di Roma da cinque giorni, da che è rientrato in Italia da cuba. Ma come sta, l'ex grillino? Nel frattempo piovono messaggi di auguri e di incoraggiamento. Ma non solo: molti, infatti, chiedono notizie più precise. O almeno, qualche notizia.

L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è arrivato nella struttura romana sabato 12 settembre, dopo essere stato trasferito in ambulanza dall'aeroporto di Ciampino. Il malore che lo ha colpito il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage, aveva reso necessario un intervento chirurgico all'Avana. Al momento del trasferimento, Di Battista aveva una vistosa fasciatura alla testa.