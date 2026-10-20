CORTEI, MONTARULI (FDI): CONDANNA PARLAMENTO DOVREBBE ESSERE UNANIME

"Mi sarei aspettata un altro tono e discorsi di massima responsabilità a fronte delle immagini indegne a cui abbiamo assistito, perché non basta la condanna a parole. La presa di distanza nei confronti delle violenze non è elogiare l'integrità di una vetrina, ma l'integrità e la sicurezza di lavoratori, studenti e ragazzi che non possono essere messi sotto scacco da criminali. Ed è altrettanto irresponsabile non andare a vedere come in determinate città ci sia stata una saldatura da parte di organismi che fanno riferimenti ai centri sociali e persone che hanno sfruttato il fatto di essere persone di seconda generazione per trovare una giustificazione a una rabbia e a una violenza che non può mai avere una giustificazione. L'approccio di questo Parlamento dovrebbe essere unanime di condanna e di presa di responsabilità nel fare in modo che chi utilizza la violenza possa avere un recupero nella legge. Quando Meloni ha avuto un approccio pragmatico con il provvedimento che inverte la presunzione di imputabilità nei confronti dei minori ha fatto esattamente questo: un approccio pragmatico per fare in modo di prevenire e sostenere dei ragazzi nel rispetto della legge". Lo ha detto, nell'aula della Camera, il Vicecapogruppo di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli associandosi alla richiesta di informativa del ministro Piantedosi avanzata da Futuro nazionale.