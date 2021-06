Rita Dalla Chiesa sta con Salvini: "Voto i refendum sulla giustizia, perché come dice Jovanotti...". Ko tecnico a toghe e sinistra

20 giugno 2021 a

Anche Rita Dalla Chiesa si schiera con Matteo Salvini e la Lega sui referendum sulla giustizia. Sono ore caldissime. L'Associazione nazionale magistrati, sabato pomeriggio, ha annunciato una "forte reazione" accusando Salvini di voler delegittimare i magistrati, Al sindacato delle toghe l'ex ministro dell'Interno ha risposto parlando di "parole gravissime" e chiedendo se per caso abbiano "paura della democrazia".





"Pronti a firmare, dal 2 luglio, in tutti i Comuni d'Italia, per i 6 referendum sulla giustizia?", chiede poi Salvini su Twitter ai suoi followers. "Giustizia giusta, certezza della pena, stop alle correnti, chi sbaglia paga", sono gli slogan utilizzati da Salvini per sintetizzare l'iniziativa che vede la Lega a fianco dei radicali.

E sempre su Twitter arriva la risposta della ex conduttrice di Forum, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa drammaticamente assassinato da Cosa Nostra. Una che, insieme al fratello Nando, si è sempre battuta per una giustizia giusta, per dirla con le parole di Salvini. "Io andrò a firmare - assicura Rita -. Perché sono delusa, come dice in una canzone Jovanotti, "dalla giustizia che ha le ali e non vola". E chissà che queste parole, e la citazione di un cantante amatissimo da tanti giovani, anche nella parte che politicamente non si riconosce in Salvini e nella Lega, riesca a convincere qualche "scettico" ad aprire gli occhi, schierarsi e ad andare a votare.

