Fabrizio Corona, niente carcere: "Errore giudiziario o cattiveria?", clamoroso sospetto sulle toghe

Adesso la parola è della Suprema Corte: la Cassazione ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto il carcere per Fabrizio Corona. Lo riportano le agenzie battute questa mattina. Nessun commento da parte dell'ex re dei paparazzi, che però in una Ig stories dice: "E' arrivata la risposta della Cassazione. Annullata la revoca perché non potevano farlo. Grandissimo errore giudiziario o cattiveria, odio infinito. Persecuzione nei miei confronti".

L'ex fotografo dei vip è stato in cella fino a fine 2019 e poi ai domiciliari per motivi di salute. A marzo scorso, per una serie di violazioni, è stato disposto il ritorno in carcere: il provvedimento è stato sospeso allora dal tribunale di Sorveglianza e oggi annullato dalla Cassazione. Corona ha avuto condanne definitive in diversi processi.

Oggi Corona, che è tornato ad abbracciare sua madre (sempre presente nella sua vita) si sta rimettendo in carreggiata con il lavoro: la passione per la comunicazione, la vita in tv, il jet set e i vip. Tanti ne sono passati nella sua agenzia, che non si è mai fermata. Palla al centro. Adesso Corona segna un altro gol. E presto potrebbe - ci dice una fonte segreta - mettesi sui libri per conseguire una laurea. Indagheremo.



