Silvio Berlusconi? "Tentata estorsione": bomba in tribunale, chi finisce sotto accusa

17 ottobre 2022 a

a

a

Alcune delle cosiddette “olgettine” avrebbero fatto pressione su Silvio Berlusconi per ottenere soldi: l’ex premier sarebbe quindi vittima di un tentativo di estorsione. È quanto sostiene il suo avvocato, impegnato nella difesa del Cav che è a processo per corruzione in atti giudiziari. Ripercorrendo i messaggi di una chat tra alcune delle imputate emergerebbe la volontà di “andare ad Arcore per fare pressione e ottenere benefici”.

"Sesso con Berlusconi?": Ruby, impensabile blitz in tribunale

Secondo l’avvocato è chiara la “volontà di ricattarlo, lo dice un ufficiale di polizia giudiziaria”, quindi Berlusconi “può essere individuato come parte offesa di un altro reato che non si è voluto perseguire”. La tesi della difesa è sempre stata quella di un "un ristoro economico a chi aveva avuto pubblicità negativa”, ma ora l’avvocato sostiene che ci possono essere state “delle divagazioni dalla situazioni originaria e al più vi è sicuramente stata una del tutto non condivisibile rilevante forma di approfittamento da parte di alcune imputate”.

Se i tribunali vogliono fare la morale: le distorsioni della giustizia italiana

In ogni caso per il legale del Cav la procura di Milano parte da un "errore concettuale imperdonabile", perché "il reato presuppone in maniera inequivoca l'individuazione di un accordo corruttivo tra Berlusconi e gli imputati”. Per la difesa siamo di fronte a un "processo per corruzione per pubblici proclami" dove il leader di Forza Italia "ha detto pubblicamente di aiutare qualcuna delle imputate. L'accordo corruttivo è stato per caso individuato? No, non ve n'è neanche un germoglio”.