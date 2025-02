Rita Dalla Chiesa denuncia le toghe rosse: "Cosa ci è arrivato dalla magistratura"

22 febbraio 2025 a

La condanna di Andrea Delmastro, a ridosso del primo via libera in Parlamento al ddl Giustizia, non è passata inosservata. A esprimere i propri dubbi è Rita Dalla Chiesa. Per la deputata di Forza Italia quella ai danni del sottosegretario "è una sentenza politica, perché ci stiamo occupando della riforma della giustizia. I magistrati ci stanno mandando tanti segnali di belligeranza, ma a noi non importa nulla. Noi andiamo avanti".

Arrivando a Napoli per la presentazione dei responsabili regionali del dipartimento Benessere animale di Forza Italia, Dalla Chiesa commenta la condanna a 8 mesi per il caso Cospito: "Io credo in una grande fetta della magistratura che è consapevole, poi c’è la magistratura ingiusta, come c’è la giustizia ingiusta. Contro questa noi combattiamo".

L'accusa nei confronti dell'esponente di Fratelli d'Italia è quella di rivelazione di segreto d'ufficio sul caso Cospito. Il sottosegretario, a gennaio 2023 ottenne dalla Polizia penitenziaria e poi passò al deputato Donzelli dei documenti riservati sull'anarchico detenuto al 41-bis. "Condannato dopo tre richieste di assoluzione della procura, credo di essere nel Guinness dei primati", ha immediatamente affermato il sottosegretario al Corriere della Sera, sottolineando di essere stato "condannato contro ogni ragionevole certezza della mia estraneità ai fatti, confermata dai pm". E su un possibile passo indietro ed eventuali dimissioni, ci ha pensato Giorgia Meloni: "Il sottosegretario Delmastro rimane al suo posto". E anche sulla riforma della Giustizia, tanto criticata dalle toghe, il governo non intende cedere. Che all'Anm piaccia o meno.