Garlasco, il buco nero: tutti gli errori dei giudici

A partire dal caso Garlasco, ma ben al di là di quell’abnorme vicenda, troppe storie della malagiustizia italiana ci offrono almeno due considerazioni da svolgere. La prima ha a che fare con il necessario rilancio della responsabilità civile dei magistrati, già votata (anzi, stravotata) dagli italiani nel referendum voluto da Enzo Tortora e Marco Pannella nel 1987, ma poi – in Parlamento – attenuata, per non dire annullata.

L’80% degli elettori chiesero infatti la responsabilità civile diretta del magistrato che avesse agito con dolo (cioè con cattiva intenzione) o con colpa grave (cioè con grave negligenza, imperizia, imprudenza), ma la legge Vassalli, approvata dopo il plebiscito referendario, tradì la sostanza della volontà popolare, introducendo solo una pallida responsabilità indiretta: il cittadino deve fare causa allo Stato che poi (forse, quindi praticamente mai) si rivale entro certi limiti sul magistrato.

E siamo ancora lì. Non si capisce per quale ragione qualsiasi altro professionista debba rispondere degli errori commessi, mentre per i magistrati questo non debba praticamente valere. I magistrati capaci e in buona fede non avrebbero nulla da temere: dovrebbe invece preoccuparsi chiunque abbia agito, agisca o agirà in modo fazioso o scorretto. Nel 2021-2022 ci riprovarono meritoriamente Matteo Salvini con la Lega e il Partito Radicale, proponendo una nuova richiesta referendaria: ma una decisione sconcertante della Corte Costituzionale decise l’inammissibilità del quesito.