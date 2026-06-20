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Tentato suicidio di mamma Sempio, Mentana durissimo: "Non è un gioco di società"

sabato 20 giugno 2026
Tentato suicidio di mamma Sempio, Mentana durissimo: "Non è un gioco di società"

2' di lettura

Anche Enrico Mentana commenta le ultime notizie su Garlasco. Il direttore del TgLa7 si sofferma sul ricovero della mamma di Andrea Sempio dopo il tentato suicidio. "Le storie della cronaca. Ieri sera vi abbiamo parlato, con tutti i necessari distinguo del caso, del ricovero d'urgenza della madre di Andrea Sempio che, come è noto, è indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi sono gli stessi legali della famiglia Sempio ad annunciare che la donna ha tentato di togliersi la vita, anche se adesso è fuori pericolo".

"Ripeto ancora una cosa - prosegue il giornalista - prima di ascoltare il servizio: stiamo parlando di una persona che è stata sottoposta per un anno a una continua pressione mediatica e a un dibattito incessante attorno alla vicenda di Garlasco, quasi fosse un gioco di società". Insomma, ne è certo Mentana, "quello che ha tentato di fare è sicuramente l'effetto di questa pressione, ma non serve a nulla dire 'l'ha fatto perché...' o cercare ulteriori spiegazioni. Non continuiamo, almeno di fronte a un fatto del genere, con quel gioco di società".

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Per quanto riguarda la madre di Andrea Sempio "quello che ferisce, è che lei come tante altre ‘comparse’ di questa vicenda, sono state travolte da fake news e maldicenze. Questo non è tollerabile, specie nel momento in cui, auspicabilmente, verrà dimessa e necessiterà della debita tranquillità. Spero sia di monito: è capitato alla signora ma sarebbe potuto succedere ad altri che il tracollo psicofisico portasse a gesti estremi o autolesionistici, perché le persone coinvolte a torto in questo dibattito – e non nel processo – sono tante", tuonava l'avvocato Liborio Cataliotti durante Storie Italiane.

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