Anm, Cesare Parodi: "Non siamo vicini a nessun partito". Ma alla Camera...

No, il copione non cambia. Mai. Anm contro il governo . Toghe rosse all'attacco di Giorgia Meloni e delle sue riforme. Infatti, secondo Cesare Parodi , presidente dell'Associazione nazionale magistrati, la riforma della giustizia in discussione in Parlamento "danneggia i cittadini e non i magistrati". Così nel corso dell'audizione informale con il gruppo del Partito democratico alla Camera.

Nel corso dell’incontro con la delegazione dem, il presidente dell’Anm ha voluto ribadire la natura apartitica dell’associazione , rispondendo implicitamente alle polemiche seguite ad alcune sue dichiarazioni dei giorni scorsi. “Noi non siamo vicini a nessun partito – ha detto – ma ci battiamo per delle idee, intervenendo nel dibattito pubblico sulla giustizia. Non verremo mai meno al nostro ruolo di assoluta indipendenza da qualunque soggetto politico”.

Parodi ha ringraziato il gruppo Pd per l’occasione di confronto, ricordando di aver già partecipato a iniziative promosse anche da forze di maggioranza e di auspicare nuove occasioni di dialogo istituzionale. “Il nostro impegno – ha concluso – è la difesa di valori comuni messi in discussione dalla modifica della Costituzione”, ha concluso Parodi. Certo, rivendica la natura "apartitica" dell'Anm, ma col Pd c'è una sintonia ben più che discreta...