Capezzone e il giornalone-ultrà: "Che impressione", chi tifa per Flotilla e violenti

Oggi "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero, "viaggia su due binari paralleli", spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica. "Alle 18.20 di ieri sera è avvenuto l'inevitabile: cosa si aspettavano quelli della Flotilla, di ricevere una coppa, un gagliardetto, una stretta di mano? No - ironizza il direttore editoriale di Libero -, è scattato l'abbordaggio ma tutto sommato ai croceristi andrà bene. Verranno arrestati, impacchettati e rimandati in aereo in Italia dopo un paio di giorni per la festività dello Yom Kippur".

"Non preoccupa la loro sorte - prosegue Capezzone -, ma quella degli italiani che devono lavorare, spostarsi e viaggiare e che già da ieri sera subiscono prepotenze di ogni tipo. Bloccate le stazioni di Napoli e Roma, disordini a Torino, per domani è preannunciato lo sciopero generale perché Landini, vistosi scavalcato dall'Usb, ha rilanciato in questo modo. Già oggi si rischia una pioggerellina di agitazioni del tutto selvagge. Fino alla manifestazione di sabato. Resta da capire perché l'Italia debba stare sotto ricatto di un pugno di violenti e prepotenti".

"Vedremo poi i giornali tifosi, oggi al fianco dei croceristi e dei manifestanti Avvenire, Domani, Fatto, Stampa e Repubblica. La Stampa in particolare fa impressione ma anche gli altri non scherzano".

Politica interna: domenica in Calabria si vota e "Occhiuto sembra favorito su Tridico, l'uomo delle gaffe". Ultime riflessioni dopo le Marche. Travaglio sul Fatto dice che "servono forze fresche. Par di capire che tutti quelli che non sono del Movimento 5 Stelle sono dei bolliti". E poi le opinioni molto diverse di Paolo Mieli e Stefano Folli: "Il primo sul Corriere della Sera dice che serve qualcosa in più della tenda riformista. Folli, più giustamente su Repubblica, dice che il tema non è la formula ma l'asse della coalizione, definita su una posizione ben precisa, Pd, 5 Stelle e Avs. E se l'asse è quello, aggiungo io, ma 'ndo vai?".