Beatrice Venezi. la mossa dopo le accuse: "Mandato all'avvocato Bongiorno"

Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi passa alle vie legali. Dopo le accuse ricevute a seguito della sua nomina a direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia, ha deciso di dare mandato all'avvocato Giulia Bongiorno per valutare le opportune azioni legali nei confronti di chi ha diffuso gravi falsità sul suo conto. "Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati - ha dichiarato la Venezi - i sacrifici quotidiani compiuti per costruire il mio percorso professionale e il rigore che mi ha sempre ispirato mi impongono di conferire mandato all'avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni giudiziarie da intraprendere in sede civile e penale contro coloro che non hanno esitato a diffondere gravissime falsità sul mio conto". La notizia dell'incarico, anticipata da Toscana Today, è stata confermata dalla stessa Bongiorno all'Adnkronos.

Intanto, la Venezi ha deciso di non partecipare al Festival delle Idee di Mestre per "non alimentare polemiche". Con una lettera inviata alla direttrice della kermesse Marilisa Capuano, il direttore ha scritto di non volere "che il prato fiorito dell'arte diventi arena di polemiche", riferendosi alle critiche ricevute dopo l'incarico. "Avevo accettato con gioia l'idea di partecipare al Festival delle Idee per parlare di musica e soprattutto di quanto essa debba diventare uno dei pilastri per la costruzione della civiltà del Bello, del Giusto e del Vero - ha scritto il direttore -. In questi giorni si sono intersecate vicende contraddittorie. Innanzitutto la gratificazione immensa di essere nominata direttore musicale di una delle Fondazioni Liriche più importanti d'Italia. Che soddisfazione e quanta responsabilità. A margine di tale notizia, ho letto anche alcune polemiche che non posso e non voglio commentare, pure se ritengo ingiustificate alcune critiche che definirei ad altri contesti destinate", Al termine della lettera la Venezi ha ribadito il dispiacere per la scelta.