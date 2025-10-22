Giustizia, chi garantisce per l'ordine nel nostro Paese?

Prima uno sciopero definito illegittimo dall’Autorità di garanzia. Prima e dopo disordini, violenze, manifestazioni di odio nei confronti di uno Stato estero e delle Forze dell’Ordine. Uso di ogni mezzo atto ad offendere. Ingiurie nei confronti della premier Meloni. Interruzioni dell’attività didattica in molti Atenei. Intervenuto l’accordo per il cessate il fuoco propiziato dal presidente Usa Donald Trump (che non sia questa ultima circostanza a determinare i manifestanti?), una ressa incredibile dinanzi allo stadio di Udine per la partita Italia-Israele con conseguente danno economico e di immagine. Sta di fatto che l’Italia è rimasta praticamente sola sulle barricate, mentre il resto del mondo, persino Hamas e molti Paesi Arabi, inneggiano ad un evento di indubbio valore storico.

Da giurista, con un approccio giuridico-costituzionale, affermo che la situazione è intollerabile. Se è vero che l’art. 21 della Costituzione garantisce la libertà di pensiero, è altrettanto vero che il pensiero deve esprimersi nell’osservanza delle leggi che regolano le modalità di esternazione di esso. Soprattutto vanno salvaguardate le Forze dell’Ordine che operano per garantire la sicurezza dei cittadini; vanno tutelati coloro che la pensano diversamente; vanno represse violenze, intimidazioni, interruzioni di pubblico servizio; non è tollerabile la sopraffazione della stragrande maggioranza degli italiani da parte di una minoranza di violenti ed esagitati; vanno difesi i beni pubblici e privati.