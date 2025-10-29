Anm, il pesante sospetto di Paolo Mieli: "Cesare Parodi? Qualcosa si muove..."

L'Associazione nazionale magistrati (Anm) è scesa in campo per promuovere il "no" al possibile referendum sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni. Cesare Parodi, il presidente dell'Anm, non lo ha mai nascosto. E anzi, ospite a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, si è sbottonato. "Ho la netta impressione che il referendum potrebbe tenersi già a marzo, c’è chi parla di aprile o maggio ma io non escluderei ci potrebbe essere a marzo", ha detto.

Subito dopo si è persino lamentato del clima politico intorno alla magistratura: "Spiace molto il clima che si è creato intorno alla magistratura, sarebbe bello poter parlare portando ognuno i propri argomenti, invece leggo commenti che dicono ‘voi volete fare l’opposizione, volete fare politica’. Io però vorrei solo poter discutere serenamente”.