Anm, il pesante sospetto di Paolo Mieli: "Cesare Parodi? Qualcosa si muove..."

L'Associazione nazionale magistrati (Anm) è scesa in campo per promuovere il "no" al possibile referendum sulla riforma della giustizia voluta dal governo Meloni. Cesare Parodi, il presidente dell'Anm, non lo ha mai nascosto. E anzi, ospite a Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, si è sbottonato. "Ho la netta impressione che il referendum potrebbe tenersi già a marzo, c’è chi parla di aprile o maggio ma io non escluderei ci potrebbe essere a marzo", ha detto.
Subito dopo si è persino lamentato del clima politico intorno alla magistratura: "Spiace molto il clima che si è creato intorno alla magistratura, sarebbe bello poter parlare portando ognuno i propri argomenti, invece leggo commenti che dicono ‘voi volete fare l’opposizione, volete fare politica’. Io però vorrei solo poter discutere serenamente”.
Anm, Cesare Parodi e le battutine su Meloni: "Col prosciutto ma anche da solo!"“Ho la netta impressione che il referendum potrebbe tenersi già a marzo, c’è chi parla di apri...
Secondo Paolo Mieli, editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera, questo protagonismo dell'Anm nasconde la paura di un fallimento colossale al referendum. Ospite a Radio 24, Mieli ha svelato il suo sospetto. "Parodi dice che si dimetterà da presidente dell'Anm se 'perderanno male' il referendum sulla separazione delle carriere - ha dichiarato Mieli -. Qualcosa si muove, se uno dice 'perdere male', allora si aspetta di perdere".
.@paolomieli: "Parodi dice che si dimetterà da presidente dell'ANM se "perderanno male" il referendum sulla separazione delle carriere. Qualcosa si muove, si uno dice "perdere male", allora si aspetta di perdere"— 24 Mattino (@24Mattino) October 29, 2025