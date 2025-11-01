Ponte sullo Stretto, ecco la verità sullo stop: la testimonianza che inchioda la Corte

Come hanno lavorato i magistrati della Corte dei Conti che il 29 ottobre hanno negato il visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina? Volevano capire come stessero le cose, senza pregiudizi? Oppure avevano la bocciatura già confezionata e hanno condotto la loro indagine con l’intento di procurarsi le giustificazioni necessarie? All’indomani, la Corte ha sostenuto che la Sezione di controllo di legittimità si è espressa «su profili strettamente giuridici» e «senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera».

Parlando con chi ha partecipato alle audizioni che hanno preceduto il verdetto, però, emerge una storia molto diversa. Libero ha contattato alcuni rappresentanti della pubblica amministrazione chiamati a rispondere alle domande dei magistrati contabili nell’adunanza del 29 ottobre, al termine della quale si è riunita la camera di consiglio che si è rifiutata di apporre il visto. Hanno accettato di parlare con la garanzia della riservatezza dovuta alle fonti, i loro racconti sono coerenti e dipingono un procedimento sotto molti aspetti irrituale.

SCONTRO SUL DIGITALE

A partire da certe «anomalie organizzative», come le definisce uno di loro. La registrazione di quella seduta a porte chiuse e la sua trasmissione in streaming non erano state comunicate in apertura della riunione, ma solo quando questa era iniziata da tempo e si era già svolta per metà. E la società Stretto di Messina, incaricata di progettare, realizzare e gestire l’opera, non era stata ammessa a partecipare.

Quando poi è iniziato il “contraddittorio”, da parte dei magistrati sono fioccati scetticismo e ostilità difficili da conciliare con la rappresentazione di un’istituzione imparziale. «Abbiamo ascoltato critiche alla legittimità delle scelte operate dal legislatore e constatazioni personali non sempre argomentate con linguaggio tecnico», riassume una fonte. Durante il confronto il magistrato relatore, Carmela Mirabella, ha insistito sul fatto che la documentazione progettuale da esaminare fosse stata inviata alla Corte mediante un link a una cartella informatica.

È una pratica normale, e infatti i responsabili del ministero hanno fatto presente che quel procedimento rispetta le norme del Codice dell’amministrazione digitale. Queste impongono l’uso di documenti protocollati e sottoposti a firma digitale, e di una casella di posta elettronica certificata: procedura che rende impossibile alterare in seguito quei documenti. Senza convincere il magistrato, che ha continuato a dubitare della correttezza di quell’invio e ha chiesto che un esperto certificasse che il progetto trasmesso alla Corte fosse davvero quello approvato a suo tempo.