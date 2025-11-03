Nordio: "Cosa dicono le toghe in privato", una bomba sull'Anm

Libero logo
di
lunedì 3 novembre 2025
2' di lettura

"Nessun magistrato di buon senso può pensare che si sia attentato all'indipendenza. Perché nella legge costituzionale questo principio è consacrato a chiare lettere". Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervistato dal Corriere della Sera, parla della riforma della giustizia e del prossimo referendum e rivela cosa succede nel cuore della magistratura italiana. 

"Capisco che i vertici dell'Anm siano contrari: nessun tacchino si candida al pranzo di Natale. Ma nella riservatezza... Molti confessano di essere favorevoli al sorteggio, che li svincola dall'ipoteca delle correnti. Così come molti sindaci del Pd, segretamente, erano favorevoli all'abolizione dell'abuso d'ufficio".

"Ogni magistrato sa che la carriera dipende dal Csm, condizionato dalle correnti - sottolinea il Guardasigilli -. Per chi non è iscritto diventa difficoltoso. Anche il procuratore Gratteri lo sa. Infatti è pro sorteggio". Per i togati c'è il sorteggio secco. Per i laici da una lista compilata dai parlamentari. C'è chi pensa sia anticostituzionale. "Stupidaggine - replica il ministro -. Come fa una legge costituzionale a essere anticostituzionale? Questa è la Costituzione".  

Alla domanda se teme che possa diminuire l'influenza delle correnti e aumenti quella della politica, Nordio risponde che "no, perché ci siamo mossi nella tradizione dei padri costituenti che hanno voluto una componente politica che è degli eletti. Quella togata rappresenterà la magistratura nella sua purezza di indipendenza, senza condizionamenti delle correnti". Questa riforma, per Nordio, "fa recuperare alla politica il suo primato costituzionale. Il governo Prodi cadde perché Mastella, mio predecessore, fu indagato per accuse poi rivelatesi infondate. Mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo".

