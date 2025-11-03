Referendum sulla giustizia, "io voto sì": altro colpo mortale alla Schlein

Sulla riforma della giustizia e relativo referendum c'è subbuglio nel campo delle opposizioni. E se Elly Schlein e il Pd sembrano ufficialmente aver sposato la battaglia dell'Anm contro il governo Meloni (con conseguenze interne pesantissime), tra i cosiddetti cespugli del centrosinistra non mancano le voci fuori dal coro.

Una di queste è quella di Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa. "Quella della separazione delle carriere non è la riforma di Nordio né, con tutto il rispetto, quella di Berlusconi. È una riforma liberale, radicale e pannelliana, certo non perfetta ma utile per avere un giudice veramente terzo".

Certo, attacca Della Vedova a onor di firma, "una maggioranza sbagliata, manettara e non garantista, che non fa che inasprire le pene e inventare nuovi reati mentre si disinteressa delle carceri". Tuttavia quella stessa maggioranza di centrodestra "ha fatto una riforma giusta, e al referendum per me è naturale votare sì".