Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti vieta di vedere la registrazione (aperta a tutti)

L’adunanza del 29 ottobre, quella che ha preceduto la “bocciatura” del Ponte sullo Stretto, è classificata come pubblica ed è stata registrata, ma la Corte dei conti non intende rendere pubblica la registrazione. È l’ennesima anomalia, forse la più grande, del confronto che ha preceduto la decisione sul Ponte sullo Stretto. Tecnicamente sarebbe semplicissimo: mettere un link sul sito è un lavoro di pochi minuti. Come fa il parlamento con le proprie sedute, e come ha fatto la stessa magistratura contabile in altre occasioni. La recente udienza sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria è lì, chiunque può vederla; per l’adunanza più importante degli ultimi anni, storia diversa: è pubblica in teoria, secretata di fatto. In quella riunione i funzionari dei ministeri responsabili sono stati sottoposti alle contestazioni dei magistrati contabili. Al termine si è svolta la camera di consiglio che ha negato il visto di legittimità alla delibera relativa all’opera. Il giorno dopo, in una nota, la Corte ha risposto alle critiche del governo assicurando di avere deliberato «su profili strettamente giuridici (...) senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito».

Gli esperti ministeriali che hanno partecipato all’adunanza, e che Libero ha potuto interpellare, riferiscono invece che essa ha espresso giudizi sul merito e sull’opportunità del progetto, invadendo così il ruolo del legislatore e violando i confini che le assegna la Costituzione. Per fare chiarezza, ieri questo giornale ha chiesto alla Corte che quella registrazione sia resa visibile sul sito, o comunque sia possibile prenderne visione. La seduta era pubblica, i magistrati si dicono convinti della correttezza del loro operato: non c’è motivo per cui essa non possa essere messa a disposizione. La risposta è stata negativa. La spiegazione è che la Corte «ha assolto a ogni esigenza di pubblicità con l’adunanza pubblica del 29 ottobre scorso, favorendo naturalmente l’accesso di tutti i cittadini e giornalisti presentatisi, interessati a vario titolo». Tutto ciò che dovevano fare in nome della trasparenza, insomma, lo hanno fatto quel giorno.