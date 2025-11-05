Csm, le pagelle: toh che caso, tutti i magistrati hanno un voto positivo

Todos caballeros, tutti meritevoli di medaglia. Nel caso ci fossero dubbi su quella barzelletta che è il sistema di valutazione dei magistrati affidato all’attuale Csm, e sulla necessità di sostituirlo con un meccanismo un po’ più credibile, ieri sono arrivati i nuovi dati sui giudizi di professionalità delle toghe. Li ha forniti Carlo Nordio, rispondendo a un’interrogazione parlamentare di Enrico Costa. Il deputato forzista ha chiesto quanti siano «i casi di valutazione di professionalità dei magistrati positiva, non positiva e negativa dal 2021 a oggi». Nessuno si attendeva sorprese dalla risposta del ministro, e infatti non ci sono state: l’andazzo è noto, è così da anni, anche perché il Csm è riuscito a vanificare l’unica riforma recente, il fascicolo per la valutazione del magistrato previsto da una legge ordinaria del 2022 ed entrato in vigore nel 2024.

Così le toghe italiane risultano essere bravissime, ad eccezione di una quota infinitesimale. Dal primo gennaio al 21 ottobre, ha fatto sapere il guardasigilli, sono stati valutati 1.222 magistrati: di costoro 1.206 (il 98,7%) hanno ricevuto dal Csm un giudizio positivo, 6 (lo 0,5%) una valutazione non positiva e appena 10 (lo 0,8%) una valutazione negativa. Poco o nulla è cambiato rispetto al 2021: in quell’anno, su 2.103 magistrati ordinari valutati, 2.092 ebbero un giudizio positivo (il 99,5%), 4 non positivo (lo 0,2%) e 7 un voto negativo (0,3%).