Caivano, arrestato grazie al decreto Meloni. Ma il giudice lo scarcera subito

E meno male che la Terra dei fuochi è un’emergenza su cui tutti (soprattutto a sinistra) si esercitano in dotte considerazioni retoriche e populiste. Capita però che un piromane, sorpreso a incendiare 25 sacchi di scarti tessili, venga sì arrestato dai carabinieri, ma scarcerato dal giudice delle indagini preliminari in nome di un poco rituale senso di garantismo. Succede nel cuore dell’area diventata tristemente famosa per i roghi che riempiono di diossina l’aria, l’acqua e la terra. Più precisamente alla periferia di Caivano, il Comune che ospita il famigerato Parco Verde. Tra campi trascurati e discariche abusive che spuntano un po’ ovunque, un rogo sprigiona una nuvola nera. Tutt’attorno è il deserto, si legge negli atti della polizia giudiziaria. In un attimo si scatena l’inferno. Sterpaglie in fiamme, cumuli ordinati di scarti tessili, tubi metallici, residui di gomma industriale: quintali di rifiuti sistemati come fossero in attesa di essere prelevati e portati in discarica che prendono fuoco. E non certo per autocombustione. Le telecamere dell’innovativo servizio di controllo dell’area riescono a immortalare un suv che arriva a tutta velocità, un uomo (57 anni, di Acerra, Cuono T., classe ’68) che accende la miccia e poi si allontana.

Meloni, "Modello Caivano" anche al Quarticciolo: guerra al degrado di Gualtieri e Pd Modello Caivano al Quarticciolo, il quartiere periferico di Roma nella zona Casilina. Una zona che appare fuori controll...

Le pattuglie dei carabinieri, grazie alle immagini e a un lavoro vecchio stile sul territorio, tracciano il percorso dell’auto e lo arrestano poche ore dopo in flagranza differita, spedendolo ai domiciliari. Eppure, nonostante l’arresto, il finale di questa vicenda è un paradosso tutto italiano. Il gip di Napoli Nord convalida il fermo, ma sostituisce la custodia cautelare con l’obbligo di presentazione alla stazione dei carabinieri di Caivano: tre volte a settimana, due ore scarse di controllo. Un reato ambientale aggravato che si risolve in una stretta di mano e un «ci vediamo lunedì». NUMERI DA BRIVIDI Il caso fotografa un fenomeno tutt’altro che episodico. Nella Terra dei fuochi — che abbraccia 55 comuni tra Napoli e Caserta — la combustione dei rifiuti è un rituale tossico. I dati ufficiali raccontano una normalità deformata: nelle province interessate l’indice di mortalità è superiore alla media nazionale, con picchi del +13% per le donne nell’area napoletana e del +10% per gli uomini. L’ospedalizzazione infantile per tumori nel primo anno di vita viaggia su percentuali da brivido: +51% nell’area di Napoli, +68% in quella di Caserta. E mentre dal 2002 sono state avviate 267 inchieste, con quasi 600 arresti e centinaia di denunce, il territorio continua a offrire scenari che sanno di resa più che di riscatto.

E non certo per colpa delle forze dell’ordine che, anzi, si profondono in mille sforzi per arginare il fenomeno dei roghi e anche per frenare la criminalità camorristica che, in queste aree, vede attivi due superclan come i Casalesi e l’Alleanza di Secondigliano. Organizzazioni che hanno soldi, proiettili e cattiveria.

Sicurezza, Giorgia Meloni spiana la sinistra: "Leggete questi numeri" La sinistra non sa più a cosa attaccarsi. L'opposizione è arrivata a sostenere che il governo Meloni n...