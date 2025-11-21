Garlasco, "nuova macchia di sangue": cambia la scena del delitto?

Una nuova macchia di sangue sposterebbe la scena del delitto di Garlasco, cioè l'uccisione di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Se ne è parlato a Ore 14 Sera, la trasmissione di Milo Infante in onda ieri, giovedì 20 novembre, su Rai 2. Nel corso del programma si è fatto riferimento a una nuova perizia che potrebbe definire una scena del delitto diversa da quella che si conosce al momento. La relazione è ancora riservata, ma sono trapelate alcune indiscrezioni dalla difesa di Alberto Stasi, ex della vittima nonché unico condannato per l'omicidio.

Allo stesso tempo sono emersi nuovi dettagli anche sull'inchiesta parallela sulla presunta corruzione dell'ex pm di Pavia Mario Venditti. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è intervenuto in tv da Bruno Vespa parlando di un secondo "pizzino" in mano agli inquirenti trovato nella loro casa e scritto dal padre. Quest'ultimo, Giuseppe Sempio, è indagato a Brescia insieme a Venditti con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Il sospetto dei pm è che possa aver dato dei soldi all'ex procuratore per ottenere l'archiviazione del figlio Andrea nel 2017. Questo secondo foglio, che sarebbe stato sequestrato dagli investigatori, comunque non chiarirebbe a cosa siano effettivamente serviti quei soldi. Sempio ha parlato di "cifre in migliaia di euro".