Garlasco, Andrea Sempio vuota il sacco: "Non lo dice neanche l'accusa..."

di
sabato 22 novembre 2025
2' di lettura

"Neanche l'accusa dice che è esattamente il mio Dna , cosa probabilmente che sarebbe se si trattasse di una traccia lasciata durante un'aggressione. Non lo so, secondo me, davvero, non si arriverà a poter dire che è esattamente il mio. Torneremo a una traccia flebile, indefinita. Può essere davvero un discorso di conversazione. Io, alla fine, frequentavo la casa". Lo ha detto Andrea Sempio , unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Garlasco (Pavia) intervistato da Quarto Grado , trasmissione di Rete4 condotta da Gianluigi Nuzzi.

Dna quindi ancora al centro di polemiche e commenti in attesa degli esiti dell'incidente probatorio disposto dal gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, da cui si attendono a dicembre, appunto, i risultati sui margini ungueali di Chiara Poggi, la studentessa uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. "Dicono di aver trovato questa traccia mista - ha aggiunto Sempio rispondendo a una domanda sul Dna di Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva - quindi chi sia il misto per ora non si sa".

Garlasco, Lovati spara: "Aspettiamo il 18 dicembre, poi legna da ardere"

Nuove dichiarazioni dell'avvocato Massimo Lovati a Dritto e Rovescio, il programma d’approfondimento dei temi ...

E sull'impronta '33' ha commentato: "Allora, il fatto è questo: quell'impronta era già stata classificata come non attribuibile a nessuno . Da ciò che mi è stato riferito dai miei consulenti e dalle verifiche che abbiamo fatto, io non credo sia attribuibile a me. Poi, se risulterà mia, va bene. In ogni caso, anche i consulenti che hanno fatto perizie, tra virgolette, " contro Sempio ", concordano sul fatto che non sia un'impronta insanguinata: è un'impronta sul muro della scala ".

Garlasco, "nuova macchia di sangue": cambia la scena del delitto?

Una nuova macchia di sangue sposterebbe la scena del delitto di Garlasco, cioè l'uccisione di Chiara Poggi, l...
tag
garlasco
andrea sempio
quarto grado

Prova regina? Garlasco, il nuovo appunto trovato a casa di Andrea Sempio

La perizia Garlasco, "nuova macchia di sangue": cambia la scena del delitto?

Garlasco, ultimo atto? Garlasco, Lovati spara: "Aspettiamo il 18 dicembre, poi legna da ardere"

Redazione
