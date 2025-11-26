I giudici italiani criticati anche dai media stranieri: "Errore allontanare i figli"

Eccola lì, trasformata d'un colpo in un caso internazionale: la “famiglia del bosco” finisce sulle homepage mondiali con l'Italia ei suoi bizantinismi giuridici a fare da (incomprensibile) sfondo. Ma stavolta è l'estero a raccontarci chi siamo: un Paese capace di far partire un'operazione con quattro auto e mezza dozzina di poliziotti per prelevare tre minori che vogliono vivere senza plastica ed elettricità. «Rapiti dalle autorità» titola il britannico Daily Mail, che ha trasformato l'indagine nata dopo un'indigestione di funghi velenosi – un «errore innocente», lo hanno definito – in una sorta di blitz cinematografico ai danni del connazionale Nathan Trevallion. Tanto da costruirci su un titolo che più che informare emette una sentenza inappellabile: «Come la vita idilliaca di una mamma di tre figli di Melbourne, in una foresta italiana, con la sua giovane famiglia isolata dalla rete elettrica, è improvvisamente finita quando gli assistenti sociali sono intervenuti per rapirli e affidarli alle cure di un istituto».

Euronews ha invece aperto così: «Tribunale italiano allontana i figli dalla famiglia che vive fuori dalla rete elettrica». Il padre parla di «ingiustizia», rivendicando una scelta deliberata, una fuga organizzata dal rumore e dall'asfalto che non crea danni e problemi a nessuno, tanto meno ai pargoli. «Non è trascuratezza», sostiene l'uomo nel racconto del sito internazionale. I bambini, giurano ancora, fanno educazione domiciliare – legale in Italia – e sono seguiti da un pediatra. Per loro il vero trauma non è la vita a piedi nudi, ma il distacco coatto. E il pubblico italiano, chiosa il quotidiano online, sembra pensarla allo stesso modo: più di 30.000 firme raccolte in poche ore per chiedere che il nucleo resti unito.