Famiglia nel bosco, la clamorosa frase sugli "altri bimbi" della figlia di 8 anni

Non solo. Catherine ha mostrato al giudice onorario Marco Pezzopane il suo conto corrente per dimostrare la propria indipendenza economica e smentire così la precarietà finanziaria della famiglia, ricordando le proprie occupazioni. "Tuttora svolgo lezioni di equitazione online o in presenza". Il compagno Nathan ha invece lavori saltuari. "I nostri figli hanno un conto corrente in Australia - ha aggiunto la Birmingham -, sul quale noi, ma anche i nostri parenti, depositiamo del denaro che servirà quando saranno grandi. Ci sono cinque sorelle e mia madre a contribuire in maniera importante".

Sul tavolo, quindi, le condizioni dei tre fratellini. Utopia Rose, a 8 anni la maggiore, ai giudici ha dato la sua versione dei fatti: "Non vado a scuola, studio a casa - sono le sue parole riportate da Repubblica -. A me piace così, non vorrei andare in un istituto con altri bambini. Nella nostra casa, che tutti chiamiamo Amilia, abbiamo stufe a legna e c’è sempre molto caldo. C’è tutto, la luce e l’acqua calda. Dormiamo insieme in una camera, ognuno con il proprio letto. Ci piace stare tutti insieme, nella casa di prima stavamo in camere su piani separati, ma stiamo meglio adesso". E ancora "Ci piace giocare insieme, all’aperto. Costruiamo una casetta e ci occupiamo dell’orto. Amiamo lavorare la lana con i ferri, lo facciamo tutti e tre. Siamo vegani e mangiamo quasi tutte cose prodotte da noi. Io cucino a colazione i pancake per tutti. Ci piacciono molto le cose che mangiamo e ci piace prepararle insieme, come i panini con le uova delle nostre galline. Mamma e papà ci leggono dei libri, alcuni in italiano e altri in inglese. Facciamo videochiamate con i nostri parenti materni che vivono in Australia".