Libero logo
Regionali
Ucraina-Russia
Hub Energia

Open arms, le toghe gelano la procura anti-Salvini: "La Diciotti non basta"

di
Libero logo
mercoledì 26 novembre 2025
Open arms, le toghe gelano la procura anti-Salvini: "La Diciotti non basta"

2' di lettura

La citazione della sentenza delle sezioni unite che ha condannato il Governo a risarcire un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla nave della Guardia Costiera Diciotti, a cui fu vietato lo sbarco, non è sufficiente a motivare il ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro Matteo Salvini al processo Open Arms. Un caso, a dire dei magistrati del capoluogo, sovrapponibile a quello imputato al leader della Lega. “Prendo atto con soddisfazione che la Procura Generale ha sostenuto che non sussistono i reati”, il commento a caldo del vicepremier.

"Risultano insufficienti i richiami alla sentenza 'Diciotti'- scrive in una memoria la Procura Generale - pertinenti (oltre che, naturalmente, pienamente condivisibili) al solo scopo della corretta applicazione dei principi di diritto in essa sanciti, ma non bastevoli, evidentemente, a 'coprire', nell'ambito della giurisdizione penale, la diversa ed assai più articolata esigenza di verifica di tutti gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata, in relazione alla quale si chiede l istanza di responsabilità dell'imputato".

Open Arms, Orban contro le toghe: "Non è giustizia, è vendetta politica"

Arriva la solidarietà dei leader della destra europea a Matteo Salvini per il caso Open Arms, che vede il vicepre...

"La Procura di Palermo, infatti, - prosegue la memoria - forte del principio di diritto stabilito dall'ordinanza delle Sezioni unite civili più volte citata, nulla ha argomentato (né dimostrato), in sede di impugnazione di legittimità - quantomeno dalla prospettiva dell'ipotesi accusatoria e al fine dell'annullamento della pronuncia assolutaria - in ordine agli ulteriori, indefettibili elementi inerenti alla volontà, da parte del Ministro, di voler privare della libertà personale i soggetti ospiti della Open Arms". Le frasi inserite nella memoria verranno illustrate dal Pg all'udienza dell'11 dicembre. 

Opern Arms, la clamorosa risposta del popolo della Lega alle toghe di Palermo

La più clamorosa risposta politica ai magistrati della Procura di Palermo che hanno deciso di ricorrere direttame...
tag
open arms
matteo salvini

Reato di violenza sessuale Legge sul consenso, Salvini frena: "Troppo spazio alla libera interpretazione"

Scandalo a Kiev Ucraina, la bordata di Salvini: "Mazzette per pagarsi le mign***"

Una storia che divide Famiglia nel bosco, "sistema demoniaco. Tanta rabbia". Cristicchi e Rita Pavone contro le toghe

ti potrebbero interessare

Omicidio Willy, la Cassazione: "Appello ter per Gabriele Bianchi"

Omicidio Willy, la Cassazione: "Appello ter per Gabriele Bianchi"

I giudici italiani criticati anche dai media stranieri: "Errore allontanare i figli"

I giudici italiani criticati anche dai media stranieri: "Errore allontanare i figli"

Simone Di Meo
Garlasco, "nessun indagato di media intelligenza". Il Procuratore e le parole su Sempio

Garlasco, "nessun indagato di media intelligenza". Il Procuratore e le parole su Sempio

Famiglia nel bosco, ecco l’ordinanza dei giudici che ha tolto i figli ai genitori

Famiglia nel bosco, ecco l’ordinanza dei giudici che ha tolto i figli ai genitori