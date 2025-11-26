Open arms, le toghe gelano la procura anti-Salvini: "La Diciotti non basta"

La citazione della sentenza delle sezioni unite che ha condannato il Governo a risarcire un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla nave della Guardia Costiera Diciotti, a cui fu vietato lo sbarco, non è sufficiente a motivare il ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione del ministro Matteo Salvini al processo Open Arms. Un caso, a dire dei magistrati del capoluogo, sovrapponibile a quello imputato al leader della Lega. “Prendo atto con soddisfazione che la Procura Generale ha sostenuto che non sussistono i reati”, il commento a caldo del vicepremier.

"Risultano insufficienti i richiami alla sentenza 'Diciotti'- scrive in una memoria la Procura Generale - pertinenti (oltre che, naturalmente, pienamente condivisibili) al solo scopo della corretta applicazione dei principi di diritto in essa sanciti, ma non bastevoli, evidentemente, a 'coprire', nell'ambito della giurisdizione penale, la diversa ed assai più articolata esigenza di verifica di tutti gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata, in relazione alla quale si chiede l istanza di responsabilità dell'imputato".