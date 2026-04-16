Iolanda Apostolico, buonuscita da 30mila euro dal Csm: "Indipendente e imparziale"

Ricordate Iolanda Apostolico, la toga anti-Salvini? Bene: è notizia delle ultime ore che il Consiglio superiore della magistratura ha ben pensato di concedere alla giudice siciliana, celebre per la sentenza con cui rifiutava di applicare le norme sui migranti clandestini varate dal governo, una buonuscita da oltre trentamila euro. La toga è infatti andata in pensione alla fine del 2024, ad appena 62 anni, ma non ha rinunciato a rivendicare gli avanzamenti di carriera che a suo dire le sarebbero spettati. E ieri - racconta Il Giornale - il Csm l'ha promossa con effetto retroattivo al settimo livello, nonché il massimo della carriera.
Nonostante il suo ruolo, però, Apostolico non ha rinunciato a scendere in piazza a favore dei clandestini della nave Diciotti contestando proprio le leggi che avrebbe dovuto applicare. Per questo il voto a favore della giudice ha spaccato il plenum Csm: alla mozione a suo favore sono mancati non solo i voti dei consiglieri laici di centrodestra ma anche dei giudici moderati, che hanno rimarcato il loro dissenso con l’astensione. Una spaccatura non nuova, visto che scena simile si era presentata già al momento del voto preliminare in commissione, dove però l’unico dissenso era venuto da Claudia Eccher, avvocato padovano, consigliere in quota Lega.
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Il motivo era chiaro: "La partecipazione a manifestazioni su temi divisivi come ad esempio giustizia, immigrazione, diritti civili espone l’intero corpo della magistratura al sospetto di politicizzazione". Parole a cui la maggioranza non ha badato un granché visto che aveva ugualmente proposto la promozione "tenuto conto delle caratteristiche di capacità organizzativa, dedizione e laboriosità dimostrati" dalla toga.
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A detta dei suoi sostenitori la foto che la ritrae in corteo accanto ai migranti è cosa vecchia, passata, perché risale al 2018, e negli anni successivi non risulta che Apostolico abbia partecipato ad altre manifestazioni. Ecco allora che "difetta invero il carattere dell’attualità, non essendo emersi, nel periodo in valutazione, comportamenti del magistrato analoghi a quello posto in essere nel 2018". Insomma, un precedente pericoloso. Almeno secondo la consigliera togata di Magistratura Indipendente Bernadette Nicotra: "La Quarta commissione già da domani dovrà sdoganare valutazioni di professionalità unanimemente positive per tutte quelle vicende analoghe alla vicenda Apostolico". La giudice viene promossa "a decorrere dall’11 aprile 2023". Tradotto: le dovranno venire corrisposti gli arretrati per i ventidue mesi trascorsi da quella data prima di andare in pensione. D'altronde, le vengono riconosciuti i requisiti di "indipendenza, imparzialità ed equilbrio".