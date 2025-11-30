Le bugie dei magistrati sulla nuova giustizia

Dopo i fuochi d’artificio dovuti alle elezioni regionali, ricomincerà in pieno la campagna per il referendum sulla separazione delle carriere. Il suo inizio però è stato già segnato da qualche polemica assai significativa. In primo luogo, è evidente che l’Anm nel suo complesso ha aperto la campagna referendaria con una clamorosa bugia, sostenendo la tesi che la legge in discussione vuole affermare la sottomissione dei pubblici ministeri all’esecutivo: testi alla mano, è stato dimostrato che addirittura l’affermazione costituzionale della piena autonomia della magistratura anche inquirente vera e riaffermata e anzi accentuata. A seguire, colui che è stato incoronato dai media come portavoce dell’Anm, sempre senza contraddittorio cioè il procuratore Gratteri, è stato colto con le mani nel sacco di una citazione falsa di Giovanni Falcone: un autogoal. Ma le cose non si sono fermate qui. Augusto Barbera, Presidente emerito della Corte Costituzionale, la cui competenza scientifica è da tutti riconosciuta, oltre alla sua originaria posizione di sinistra, in una intervista al Corriere ha sostenuto le ragioni del Sì lungo due filoni, il primo di tipo polemico, l’altro sul piano della testimonianza politica e culturale di tutta una storia di sinistra, ma per sua natura del tutto garantista.

Sul piano polemico Barbera ha ridicolizzato quei sostenitori del No i quali, inorriditi e scandalizzati, hanno ricordato che la proposta di separazione delle carriere era contenuta in un famoso testo programmatico di Licio Gelli. Barbera ha ricordato che in quel testo era anche contenuta, in segno di disprezzo per la quasi inutilità dell’istituzione, la proposta di riduzione del numero dei parlamentari. Indicazione poi risultata disastrosa per la funzionalità del Parlamento che è stata realizzata proprio dal governo Pd-M5S. Ma Barbera ha infilzato il coltello in modo ben più profondo.