De Raho, le indagini sulla Lega del grillino: raffica di accessi dopo la caduta del Conte I

Oggi, dalle carte sullo spione Pasquale Striano, emergono i retroscena sull'inchiesta sulle finanze del Carroccio. E, in questo come in quel caso, la sottotrama è sempre la sconsiderata gestione delle Sos, le Segnalazioni operazioni sospette, di cui Cafiero De Raho giura di non essersi accorto. In realtà, da alcuni indizi che andremo a ricostruire, avrebbe potuto e dovuto intervenire ben prima che lo scandalo esplodesse.

La Procura antimafia di Federico Cafiero De Raho (oggi deputato grillino) aveva una insana passione per la Lega di Matteo Salvini. Ieri, abbiamo raccontato le «indagini» della Dna sulla casa comprata dall’allora sottosegretario Armando Siri, attivate nonostante mancassero i presupposti giurisdizionali minimi (il politico sarà archiviato dopo 7 anni e ben tre riformulazioni del capo d’accusa: da amministrazione infedele a finanziamento illecito ai partiti passando per l’autoriciclaggio).

È l’agosto 2019 quando la Dia trasmette alla Dna un «report redatto da una non meglio specificata Fiu (Unità di informazione finanziaria, ndr) straniera (forse San Marino, ndr)». Il dossier riprende alcuni articoli di giornale e si concentra sul supposto legame tra flussi finanziari della Lega Nord e una «società fiduciaria lussemburghese non meglio specificata». La Sos individua tre soggetti di interesse: il manager Massimo Merlino, il costruttore Luca Parnasi e tale Angelo Lazzari. Tuttavia, la Fiu straniera – si legge nei documenti - «tiene a precisare che, dall’analisi delle transazioni registrate sui rapporti di c/c dei tre», le «stesse movimentazioni non apparirebbero correlate ai fatti appena ipotizzati». Insomma, il dossier Lega è poco più che carta straccia. Peraltro, la Sos è stata già inviata alla Procura di Genova, che ha aperto il filone sui rimborsi elettorali del partito, per una sorta di competenza in materia. Non ci sarebbero, quindi, motivi per «lavorare» la segnalazione in Dna, anche e soprattutto alla luce del fatto che si tratta di notizie di reato estranee al focus antimafia e antiterrorismo.

Invece, il report viene approfondito. E, il 22 novembre 2019, Cafiero De Raho trasmette quest’atto d’impulso (un invito a indagare sulla Lega) addirittura a ben 4 Procure: Bergamo e Roma (che si stanno occupando di Parnasi); Milano (che ha aperto il fascicolo sulla bufala del petrolio russo) e ancora Genova, nonostante avesse già ricevuto autonomamente la Sos. Perché Cafiero sconfina in ambiti non suoi ignorando gli elementi di segno contrario? Glielo chiedono i pm di Perugia il 27 novembre 2024.