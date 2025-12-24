Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Anm, il presidente Cesare Parodi e il like contro il "governo fascista"

mercoledì 24 dicembre 2025
Anm, il presidente Cesare Parodi e il like contro il "governo fascista"

1' di lettura

È stato un vero e proprio scivolone quello del presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, che sui social si è lasciato andare ad apprezzamenti per l’ennesimo post delirante contro il governo. Su Linkedin un avvocato, nel tentativo di perorare la causa del No al referendum, si è lasciato andare alle solite invettive contro il governo, definito «fascista e liberticida».

Un fatto che non è sfuggito, tanto che il deputato forzista Giorgio Mulè ha attaccato: «Il presunto Parodi (non si può credere che sia lui) secondo quanto scrive il Foglio risponde: “Apprezzo moltissimo. E non mi sorprendo. Grazie!”. A questo punto si resta in attesa di una pronta smentita del dottor Parodi».

In serata, il presidente dell’Anm ha provato a correggere il tiro: «Ho commentato un post di un avvocato che ha preso posizione per il No. Non avevo alcuna intenzione di condividere le sue parole nei confronti del governo presente all'interno del post che ho commentato».

tag
anm
cesare parodi

Verso il referendum Referendum giustizia, Sallusti contro l'Anm: "Il video della bufala venga rimosso"

Trattative in corso Carlo Nordio-Anm, la resa dei conti: rumors su Bruno Vespa

L'attuale disastro educativo Famiglia nel bosco, una ipocrisia criminalizzare il loro modello

ti potrebbero interessare

Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex

Enrico Varriale condannato a 7 mesi per minacce e lesioni alla ex

Referendum giustizia, il giallo della data: cosa c'è dietro

Referendum giustizia, il giallo della data: cosa c'è dietro

Redazione
Famiglia nel bosco, il caso dei genitori di Mirabello: "Traditi dalla giustizia, così hanno portato via nostra figlia"

Famiglia nel bosco, il caso dei genitori di Mirabello: "Traditi dalla giustizia, così hanno portato via nostra figlia"

Brunella Bolloli
Garlasco, Alberto Stasi querela Anna Vagli: l'ultimo clamoroso sviluppo

Garlasco, Alberto Stasi querela Anna Vagli: l'ultimo clamoroso sviluppo