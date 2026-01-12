Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Referendum giustizia, si vota il 22 e 23 marzo. Il fronte del "No" promette battaglia

di
Libero logo
lunedì 12 gennaio 2026
toghe

toghe (Archivio)

2' di lettura

Il Consiglio dei ministri ha deciso il giorno del voto sul referendum giustizia, che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Gli italiani chiamati alla fine di marzo a decidere sulla riforma. Ma non solo: nelle stesse date si voterà anche per elezioni suppletive. La data risulta un compromesso tra il primo marzo, giorno caldeggiato dalla maggioranza, e il mese di aprile invocato dall’opposizione. Ma è una data che comunque scontenta i comitati per il No, che annunciano battaglia.

Per i comitati per il No, il centrodestra avrebbe sfruttato le richieste già depositate dai parlamentari che sono state ammesse in Cassazione lo scorso 18 novembre. Secondo la legge, il referendum deve essere indetto entro sessanta giorni "dall'ordinanza che lo abbia ammesso". Ma un'ordinanza c'è già, ed è quella proprio dei parlamentari. Quindi non è necessario attendere l’esito della raccolta firme: anzi, la data andava obbligatoriamente fissata entro il 17 gennaio. Su questo punto, però, i promotori del No non sono d'accordo e così hanno già annunciato di fare ricorso al Tar del Lazio con cui chiederanno la sospensione d'urgenza degli effetti della delibera.

Referendum giustizia, il fronte del "No" rinuncia al garantismo

Il fronte del NO al referendum sulla separazione delle carriere si presenta come difensore della Costituzione e dell'...

La raccolta firme resta formalmente in piedi. Ma nè svuotata di significato. Il motivo? Il quesito proposto dai 15 giuristi che hanno lanciato la raccolta firme è diverso da quello (già ammesso) dei parlamentari, in quanto elenca uno per uno i sette articoli della Costituzione modificati dalla riforma. I promotori del No dovranno attendere il decreto con cui il presidente della Repubblica convocherà ufficialmente le urne per rivolgersi al Tar.

tag
referendum giustizia
separazione pirlo

La disputa messanica Gesù condannato perché i giudici erano di parte

Separazione delle carriere Referendum giustizia, il fronte del "No" rinuncia al garantismo

Alla faccia dell'imparzialità Ranucci, via la maschera: scende in campo

ti potrebbero interessare

Referendum giustizia, il fronte del "No" rinuncia al garantismo

Referendum giustizia, il fronte del "No" rinuncia al garantismo

Pieremilio Sammarco
Referendum giustizia, la menzogna di Maurizio Landini

Referendum giustizia, la menzogna di Maurizio Landini

Tommaso Montesano
Referendum giustizia, Anm e Cgil: la menzogna come metodo

Referendum giustizia, Anm e Cgil: la menzogna come metodo

Mario Sechi
Referendum, l'Anm si spacca sui fondi: è battaglia tra magistrati

Referendum, l'Anm si spacca sui fondi: è battaglia tra magistrati

Luca Puccini