Report, le toghe in soccorso di Ranucci: caso-Sangiuliano, cancellata la multa da 150mila €

Le toghe in soccorso di Sigfrido Ranucci: il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini da parte di Report. Lo annuncia lo stesso conduttore di Rai 3 su Facebook. "Secondo il Tribunale di Roma - spiega - era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l'audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge. Il Garante ha sbagliato nei contenuti e nella forma".

La disputa è quella relativa alla messa in onda dello scorso 8 dicembre. Qui in puntata veniva diffusa la conversazione tra l'ex ministro e la moglie. In particolare, alcuni spezzoni registrati da Maria Rosaria Boccia, l’ex consulente con cui l’allora titolare della Cultura aveva intrecciato una relazione. "C'è un audio acquisito illegittimamente che non poteva essere diffuso, lo dicono fatti oggettivi ed inequivocabili, ribaditi anche nelle conclusioni della Procura di Roma. Altro che ingerenze politiche esterne, il Garante non poteva decidere diversamente", aveva commentato l'amara vicenda la stessa Corsini dopo un lungo periodo di silenzio.