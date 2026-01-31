Libero logo
di
sabato 31 gennaio 2026
Askatasuna, sdegno-Meloni: "Nessuno sconto ai nemici dello Stato"

2' di lettura

"Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile": dura condanna della premier Giorgia Meloni dopo i violenti scontri alla manifestazione pro-Askatasuna. In un lungo post su X, la presidente del Consiglio ha sottolineato: "Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta e aggressioni organizzate, fino a colpire un blindato della Polizia".

Riferendosi al video in cui un poliziotto viene accerchiato e aggredito da più persone, Meloni ha aggiunto: "Le immagini dell’agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato. A farne le spese sono state le Forze dell’ordine, costrette a fronteggiare una vera guerriglia urbana, e alcuni giornalisti, aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro. A loro va la mia piena solidarietà, insieme a quella ai cittadini danneggiati, che hanno pagato il prezzo di una violenza cieca e deliberata. Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni".

Askatasuna, troupe Rai aggredita e minacciata: "Non accettiamo intimidazioni"

La Rai "condanna con la massima fermezza la gravissima aggressione subita oggi a Torino dalla giornalista Bianca Le...

La premier, dunque, ha rivendicato l'azione dell'esecutivo per affrontare queste situazioni: "Il Governo ha fatto la sua parte, rafforzando gli strumenti per contrastare l’impunità. Ora è fondamentale che anche la Magistratura faccia fino in fondo la propria, perché non si ripetano episodi di lassismo che in passato hanno annullato provvedimenti sacrosanti contro chi devasta le nostre città e aggredisce chi le difende. Difendere la legalità non è una provocazione: è un dovere. Lo Stato non arretra di fronte alla violenza di finti rivoluzionari abituati all’impunità e sta, senza ambiguità, dalla parte di chi indossa una divisa, di chi fa informazione e di chi rispetta le regole della convivenza civile".

