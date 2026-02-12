Blocco navale? Le barricate di Silvia Albano: così la toga rossa vuole fermarlo

"È rischioso dire che il blocco navale può scattare con un'eccezionale pressione migratoria - aggiunge Albano - visto che questa è una condizione frequente , come è stato ad esempio quando è scoppiata la guerra in Ucraina".

"Il respingimento collettivo delle persone in alto mare è vietato sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea sia da tutte le convenzioni internazionali - sottolinea dalle pagine del quotidiano torinese -. È chiaro, quindi, che dev'essere una possibilità davvero eccezionale".

Sui paletti per il ricongiungimento, "si parla tanto di sicurezza e non credo che restringere sul tema convenga", riflette il giudice, perché "è statisticamente provato che chi qui ha famiglia è più inserito, più integrato e delinque di meno". La chiave insomma, secondo una parte non trascurabile della magistratura, sembra essere l'eterno "dentro tutti" cavalcato dal Pd e dal centrosinistra in genere.

"Se passa il concetto che i diritti fondamentali e inviolabili valgono meno per alcune categorie di persone, allora sono i diritti di tutti a essere messi in discussione", aggiunge. Sul pacchetto sicurezza, sottolinea Albano, "credo che si affermi un concetto di sicurezza e ordine pubblico fondato solo sulla forza e sulla repressione che è del tutto contrario alla nostra Costituzione".