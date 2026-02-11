Albania e blocco navale, il governo rilancia dopo il voto Ue

L’attesa però è soprattutto per due provvedimenti simbolo di questo governo. Il primo è il cosiddetto “blocco navale”. Un provvedimento che, da anticipazioni, darebbe la possibilità di interdire - per 30 giorni, prorogabili fino a sei mesi - l’attraversamento del limite delle acque territoriali, «nei casi di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale intesa come rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi», ma anche di «pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini». In questi casi i migranti potranno essere «condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi». Accordi che, almeno formalmente, non ci sono ancora, ma che verranno avviati subito dopo l’approvazione del ddl.

L’altro punto sul quale si confronterà l’esecutivo è quello del cosiddetto “Modello Albania”. Attualmente i migranti presenti sono all’interno del Cpr in attesa di rimpatrio. Con l’approvazione ieri della lista dei Paesi sicuri e oggi del ddl immigrazione, il governo si troverà davanti a una scelta da fare: riattivare subito il protocollo con la nave Libra che ricomincerà a solcare l’Adriatico; oppure aspettare fino a giugno, quando entrerà in vigore il “Patto europeo Migrazione e Asilo”, che tra i suoi articoli ha anche quello relativo All’ampliamento della lista dei Paesi sicuri. In questo modo Egitto e Tunisia - oltre a Bangladesh, Colombia, Kosovo, India e Marocco- vengono considerati Paesi sicuri, così come quelli che hanno presentato domanda di adesione all’Unione Europea: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Turchia e Ucraina.

A rendere più incisivo il ddl, come detto, è stata l’approvazione a Strasburgo del Patto europeo, nato ancora una volta dalla saldatura dell’asse Ppe-destra europea (Conservatori e Patrioti). Un voto che ha fatto esultare il centrodestra italiano e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Questo voto è un grande successo del governo italiano - ha spiegato il titolare del Viminale- che ha saputo con determinazione e convinzione far valere le proprie posizioni in materia di migrazione in Europa». E ancora: «Finalmente in Europa la svolta chiesta dall’Italia in materia di immigrazione c’è stata», ribadendo che «la lista dei Paesi sicuri è in linea con i provvedimenti già adottati». E dunque il goerno potrà proseguire sulla linea che prima di tutti gli altri aveva intrapreso anni fa. Non è invece chiaro se nel ddl ci sarà anche la norma chiamata “salva Almasri”, che prevede «la consegna allo Stato di appartenenza di persona pericolosa per la sicurezza nazionale o per la compromissione delle relazioni internazionali».