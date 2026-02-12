Libero logo
Referendum giustizia, Nicola Gratteri insulta gli italiani? Travolto dai social

di
giovedì 12 febbraio 2026
Referendum giustizia, Nicola Gratteri insulta gli italiani? Travolto dai social

1' di lettura

"Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Le ultime dichiarazioni di Nicola Gratteri sul referendum sulla giustizia hanno fatto registrare un flop colossale sui social. Gli esperti di Arcadia hanno sottolineato che nelle ultime 24 ore il sentiment manifestato dagli utenti - che nelle conversazioni online si sono ingaggiati con la parola chiave nominativa - registra una percentuale negativa dell'87,9%. In particolare, dopo la diffusione dell'intervista al Corriere della Calabria, in cui il Procuratore della Repubblica di Napoli dichiara che a votare per il SI saranno gli "imputati e la massoneria" la linea temporale del sentiment è sprofondata sotto l'80%.

nicola gratteri
referendum giustizia

Redazione
